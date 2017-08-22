Çanakkale'de ByLock'tan 17 gözaltı

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de, FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturmada, örgütün şifreli yazışma programı ByLock\'u kullandığı tespit edilen 17 kişi, polis tarafından gözaltına aldı. Firarda olan 8 kişinin ise arandığı belirtildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, 19 Ağustos Cumartesi günü, FETÖ/PDY üyesi oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock\'u kullandıkları belirlenen 25 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alınarak emniyete getirildi. İfadeleri alınan 17 zanlıdan 2\'si emniyetteki sorgusu, 2 kişi ise Savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 13 kişiden 5\'i ise bugün adliyeye sevk edildi. Gözaltında olan 8 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, firarda olan 8 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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