T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çanakkale'de ByLock'tan 17 gözaltı

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada, örgütün şifreli yazışma programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 17 kişi, polis tarafından gözaltına aldı

22 Ağustos 2017 15:19

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de, FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturmada, örgütün şifreli yazışma programı ByLock\'u kullandığı tespit edilen 17 kişi, polis tarafından gözaltına aldı. Firarda olan 8 kişinin ise arandığı belirtildi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, 19 Ağustos Cumartesi günü, FETÖ/PDY üyesi oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock\'u kullandıkları belirlenen 25 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alınarak emniyete getirildi. İfadeleri alınan 17 zanlıdan 2\'si emniyetteki sorgusu, 2 kişi ise Savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 13 kişiden 5\'i ise bugün adliyeye sevk edildi. Gözaltında olan 8 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, firarda olan 8 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAF

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa SUİÇMEZDHAFETÖPDYByLockFirardaEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleKOMCumhuriyet BaşsavcılığınınAğustos CumartesiOperasyondaSavcılıktakiGözaltındaFETÖFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24