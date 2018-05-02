Çanakkale'de batık gemiler dalış turizmine katkı sunacak

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de, 2018 Troya Yılı nedeniyle düzenlenen Sualtı Kültür Mirası Turizm Yönetimi ve Alternatif Önerileri Çalıştayı kapsamında Piri Reis Araştırma gemisiyle, Çanakkale Deniz Savaşları ile antik döneme ait tespiti devam eden batık gemilerin dalış turizmine katkı sunması hedefleniyor.

Troya Antik Kenti\'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne kabul edilişinin 20’nci yılı dolayısıyla ilan edilen \'2018 Troya Yılı\' etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı\'nın destekleriyle Çanakkale Valiliği himayelerinde 28-29 Nisan tarihileri arasında, Sualtı Kültür Mirası Turizm Yönetimi ve Alternatif Önerileri Çalıştayı düzenlendi. Çalıştay kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü tarafından gelişmiş sonar ve sismik cihazlarına sahip Piri Reis Araştırma gemisiyle Çanakkale Deniz Savaşları ile antik döneme ait batık gemilerin tespiti yapılıyor. Çalışmalar, Tarihi Gelibolu Yarımadası-Ayvacık ile Gökçeada ve Bozcaada kıyılarında devam ediyor.

Çanakkale Vali Yardımcısı Turan Yılmaz, Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Sualtı Arkeolojisi Programı Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBAMER) Müdür Yrd. Doç. Dr. A. Harun Özdaş ve ekibi tarafından Bozcaada açıklarında Piri Reis Araştırma Gemisiyle batık gemilerin tespiti için yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İnceleme sırasında, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Kd. Binbaşı Alpaslan Baysal, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Troya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Çanakkale İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Levent Yılmaz, Çanakkale Müzeler Müdürü Ali Atmaca da hazır bulundu. Vali Yardımcısı Turan ve beraberindekiler, araştırma ekibinden çalışmalar hakkına bilgi aldı.

BATMIŞ GEMİLERİN İZLERİ ARANIYOR

Sualtı Arkeolojisi Programı, EBAMER Müdür Yrd. Doç. Dr. A. Harun Özdaş, 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Enstitüsü olarak Piri Reis Araştırma gemisiyle, Çanakkale yöresinde araştırmalarına devam ettiklerini söyledi. Araştırmalarda yanal taramalı sonarla, deniz tabanının haritalanmasını yaptıklarını belirten Yrd. Doç. Dr. A. Harun Özdaş, şöyle konuştu:

\"Burada batmış olan gemilere ilişkin izleri arıyoruz. Aynı zamanda da sismik cihazlarla deniz tabanındaki bir takım jeomorfolojik ve faylanmalara ilişkin verileri toplamaktayız. Çanakkale bölgesinin batık envanterinin tamamlanması hedefleniyor. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda çok sayıda batığa ulaştık. Bu sene de çalışmalarda elde edeceğimiz verilerle belli bir bölgenin ayrıntılı haritasını bitirmeyi planlamaktayız. Bu çalışmaları Gökçeada, Bozcaada, Çanakkale Boğazı ve Tarihi Gelibolu Yarımadası\'nı içine alan bir coğrafyada belirlediğimiz alanların sonar haritalarını çıkarılması şeklinde yürütmekteyiz. Bulduğumuz her anomaliyi tespit ediyoruz. Bunların üzerinde dalışlar gerçekleştiriyoruz. 0-60 ya da 40 metre dalınabilin derinliklerin yanı sıra bu derinliklerin altında olursa cihazla inerek tespitini yapıp, haritalıyoruz.\"

\'DALIŞ TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAK\'

Çanakkale Vali Yardımcısı Turan Yılmaz ise, Kültür Turizm Bakanlığınca ilan edilen 2018 Troya Yılı çalışmaları kapsamında Çanakkale\'nin tüm yönleriyle tanıtımının, kültürel mirasının ortaya çıkarılması ve tüm dünyaya tanıtılması noktasında çok ciddi çalışmalar yapıldığını belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı\'nın desteğiyle karadaki zenginliklerin yanı sıra Çanakkale bölgesinin su altındaki eşsiz zenginliğinin de ortaya çıkarılacağını ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

\"Tabi bu bir süreç. Bu süreç sonucunda ülkemizin en önemli bölgelerinden Çanakkale bölgesinin su altı kültürel mirasının, batıklarının, envanterinin çıkartılması neticesinde zaman içerisinde koruma, kullanma dengesini de gözeterek, dalış turizmine de ciddi bir katkı oluşacağını düşünüyoruz.\"

33 BATIK GEMİ BULUNDU

Çanakkale Savaşları\'ndan kalma 30 batık gemi olduğu, bu gemilerden şu ana kadar 15\'inin bulunup kayıtlara geçirildiği, ayrıca, Osmanlı dönemine ait 5, antik döneme ait ise 13 gemi olmak üzere 18 batık gemi tespit edilip, kayda alındığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI