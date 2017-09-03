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Çanakkale'de bar görevlisi öldürüldü

Burak GEZEN/ ÇANAKKALE,(DHA)- ÇANAKKALE'de bir kafe barın kapısında güvenlik görevlisi olarak çalışan 36 yaşındaki Mustafa Özpınar, iddiaya göre alkollü olduğu için içeriye almak istemediği 30 yaşındaki Haydar Ç

03 Eylül 2017 14:25

Burak GEZEN/ ÇANAKKALE,(DHA)- ÇANAKKALE\'de bir kafe barın kapısında güvenlik görevlisi olarak çalışan 36 yaşındaki Mustafa Özpınar, iddiaya göre alkollü olduğu için içeriye almak istemediği 30 yaşındaki Haydar Ç. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay dün saat 23.00 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan kafe barda meydana geldi. Eğlence mekanına gelerek içeri girmek isteyen Haydar Ç. , kapıdaki görevli Mustafa Özpınar tarafından alkollü olduğu gerekçesiyle alınmadı. Bu duruma sinirlenen Haydar Ç. yanındaki bıçağı tartıştığı Mustafa Özpınar\'ın göğsüne sapladı. Kalbine isabet eden tek bıçak darbesiyle ağır yaralanan Özpınar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Çanakkale Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Özpınar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Haydar Ç. polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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