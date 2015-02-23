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Yaşam

Çanakkale'de balıkçıların ağına ceset takıldı!

'Çektiğimiz ağda balıkların arasında bir insan cesedi olduğunu gördük'

23 Şubat 2015 11:30

Çanakkale’nin Aycacık İlçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi ile Bababurnu Köyü arasında balıkçı ağına bir erkek cesedi takıldı.

Tekne kaptanı Zeki Buruk “Behramkale açıklarında çektiğimiz ağda balıkların arasında bir insan cesedi olduğunu gördük. Daha önceden 3 kişinin kaybolduğunu bildiğimiz için cesedin Suriyelilerden birine ait olduğunu düşünerek hemen sahil güvenlik ekiplerine haber verdik” dedi.

Küçükkuyu limanına yanaşan Akgün Balıkçılık adındaki teknede bulanan ceset sahil güvenlik ekiplerince ceset torbasına koyularak teslim alındı. Tekne personelinin yardımı ile karaya çıkarılan kimliği belirsiz kişi jandarma ekiplerine teslim edildi.

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