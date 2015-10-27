Çanakkale'de aynı gecede iki deprem

Çanakkale'nin, Ayvacık ilçesinde 4,4 büyüklüğünde, Ezine ilçesinde de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesi verilerine göre, saat 04.25'te merkez üssü Ayvacık ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yerin 35.20 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kentte tedirginliğe neden oldu.

Aynı bölgede saat 23:08'de de merkez üssü Ezine ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.