Çanakkale’de AKP mitingi öncesi TKP binasına baskın

Çanakkale'de polis, AKP mitingi öncesi TKP il örgütüne pankart asıldığı gerekçesiyle bahane binayı bastı, kapıyı kırarak 6 TKP'liyi gözaltına aldı. Polis, çekim yapan 2 kişinin de telefonlarına el koydu.

soL Haber Portalı’nın haberine göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çanakkale'de yapacağı miting öncesi, parti binasına "Diktatöre, katile boyun eğme" yazılı pankart asan Türkiye Komünist Partisi (TKP) Çanakkale İl Örgütü, sabah 08:30 sularında koçbaşı kullanılarak polis tarafından basıldı.

Toplam gözaltı sayısının 11 olduğu belirtilirken, görüntü almak isteyen iki kişinin telefonlarına el konduğu iddia edildi. Yaklaşık 1 buçuk saat binada kalan polisler bazı eşyalar ve belgelere el koyarak binadan ayrıldı.

Konu hakkında emniyeti arayan TKP avukatları, bugün Başbakan'ın mitingi olması nedeniyle emniyette hiç polis bulunmadığı cevabını aldılar. Avukatlar, herhangi bir muhatap bulamadıklarını belirtti.