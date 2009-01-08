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Yaşam

Çanakkale'de 93 adrese 06.30 baskını

Çanakkale’de, 250 polis panzerler eşliğinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

08 Ocak 2009 02:00

Çanakkale’de, 250 polis panzerler eşliğinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Sabah saat 06.30’da basılan 93 adreste, kadınlı erkekli 70 kişi gözaltına alındı.

Çankkale’de kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM), 6 aydır yürüttüğü soruşturma kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirlediği kişilere yönelik ’Torbacı’ adı verilen operasyon için dün sabah saat 06.30’da harakete geçti. Esrar ve uyuşturucu hapları temin edip, piyasaya, ’Torbacı’ tabir edilen yöntemle süren, çeşitli eğlence merkezleri, bar ve okul çevrelerinde uyuşturucu madde sattıkları belirlenen, çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları iddia edilen kişilere yönelik operasyon sırasında kadınlı erkekli 70 kişi gözaltına alındı.
Operasyona KOM, asayiş, çevik kuvvet, güvenlik, TEM şubeleriyle karakollarda görevli toplam 250 polis katıldı. Büyük bir bölümü Fevzipaşa Mahallesi’ndeki adreslere yapılan operasyonda, herhangi bir çatışma olasılığı gözönüne alınarak panzer de kullandı. Polislerin çelik yelek giydikleri ve çoğunun elinde MP-5 olduğu görüldü. 93 adrese yapılan operasyonda zanlıların çoğu pijama ve atletleriyle gözaltına alındı. Operasyonlar sürüyor.

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