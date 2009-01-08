Çanakkale'de 93 adrese 06.30 baskını

Çanakkale’de, 250 polis panzerler eşliğinde uyuşturucu operasyonu
düzenledi. Sabah saat 06.30’da basılan 93 adreste, kadınlı erkekli 70
kişi gözaltına alındı.
Çankkale’de kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM), 6
aydır yürüttüğü soruşturma kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptıklarını
belirlediği kişilere yönelik ’Torbacı’ adı verilen operasyon için dün
sabah saat 06.30’da harakete geçti. Esrar ve uyuşturucu hapları temin
edip, piyasaya, ’Torbacı’ tabir edilen yöntemle süren, çeşitli eğlence
merkezleri, bar ve okul çevrelerinde uyuşturucu madde sattıkları
belirlenen, çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları iddia edilen kişilere
yönelik operasyon sırasında kadınlı erkekli 70 kişi gözaltına alındı.
Operasyona KOM, asayiş, çevik kuvvet, güvenlik, TEM şubeleriyle
karakollarda görevli toplam 250 polis katıldı. Büyük bir bölümü
Fevzipaşa Mahallesi’ndeki adreslere yapılan operasyonda, herhangi bir
çatışma olasılığı gözönüne alınarak panzer de kullandı. Polislerin
çelik yelek giydikleri ve çoğunun elinde MP-5 olduğu görüldü. 93 adrese
yapılan operasyonda zanlıların çoğu pijama ve atletleriyle gözaltına
alındı. Operasyonlar sürüyor.