Çanakkale'de 42 Suriyeli kaçak yakalandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ezine İlçesi\'ne bağlı Dalyan Köyü\'nde, yasadışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na kaçış hazırlığında oldukları belirlenen 42 Suriyeli, jandarma tarafından yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dalyan Köyü\'nden, Suriyeli bir grubun yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmek için hazırlık yaptığını belirledi. Bunun üzerine bugün öğle saatlerinde bölgeye operasyon düzenleyen jandarma, aralarında kadınların da bulunduğu 42 kişiyi yakaladı. Yakalanan Suriyeliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.



FOTOĞRAFLI