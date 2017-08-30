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Çanakkale'de 33 kaçak yakalandı

Dilara ERDİNÇ/KÜÇÜKKUYU (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde, yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 33 kaçak yakalandı

30 Ağustos 2017 23:57

Dilara ERDİNÇ/KÜÇÜKKUYU (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi\'nde, yasadışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek isteyen 33 kaçak yakalandı.
Kadırga Burnu yakınlarından lastik botla denize açılarak Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmek isteyen 33 kaçak, dün gece saatlerinde bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından fark edildi. TCSG-8 Bot Komutanlığı\'nın denizden 2 mil açıkta düzenlediği operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan ve Senegal uyruklu 33 kaçak yakalandı. Küçükkuyu\'daki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen kaçaklara giyecek ve yiyecek verildi.
Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne gönderildi.

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