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Çanakkale'de 3 askere FETÖ gözaltısı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'de, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 1 yüzbaşı ile 2 astsubay gözaltına alındı

16 Ocak 2018 21:47

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE\'de, FETÖ/PDY\'nin askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 1 yüzbaşı ile 2 astsubay gözaltına alındı.
Sakarya ve Bayburt Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ/PYD soruşturmaları kapsamında, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, aktif görevde bulunan 1 yüzbaşı ile 2 astsubaya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, örgüt üyesi oldukları ileri sürülen Çanakkale Hava Radar Mevzi Komutanlığı\'nda görevli astsubay S.Y. ile 116. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığı\'nda görevli astsubay E.Ç. ve Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığı bünyesindeki görevli yüzbaşı B.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerden S.Y. Sakarya, E.Ç. ve B.B. ise Bayburt\'a gönderildi.

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