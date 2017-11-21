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Çanakkale'de 21 kaçak yakalandı, 5 organizatör gözaltına alındı

İpek GÜNEY/AYVACIK(Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan Pakistan uyruklu 21 kaçak, jandarma ekiplerince yakalandı

21 Kasım 2017 20:33

İpek GÜNEY/AYVACIK(Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmeye hazırlanan Pakistan uyruklu 21 kaçak, jandarma ekiplerince yakalandı. Operasyonda, 5 organizatör de gözaltına alındı.
Ayvacık\'ta yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, bugün öğle saatlerinde, kent çıkışında şüphelendikleri 5 otomobili takibe aldı. Ayvacık\'ın Çamköy köyü yol sapağında durdurulan otomobillerde, Pakistan uyruklu 21 kaçak, yakalandı. Yakalanan kaçaklar, minibüsle İlçe Jandarma Komutanlığı\'na getirildi. İşlemlerinin ardından kaçakların, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edileceği belirtildi.
Operasyonda, ayrıca N.D., A.K., M.Ç., S.G. ve C.K. isimli organizatörler gözaltına alındı.

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