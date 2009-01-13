Çanakkale'de 100 tekne karaya oturdu

Çanakkale’de gel git olayı nedeniyle deniz suyu seviyesinin 2 metre düştüğü Sarıçay'da bağlı bulunan 100'den fazla tekne bir anda karaya oturdu. Yaşanan doğa olayı bilimadamlarınca normal karşıladı.





Çanakkale'de bir süredir devam eden gel git ilginç manzaraların ortaya çıkmasına neden oluyor. Kenti ortadan ikiye bölen Sarıçay Deresi yatağında su seviyesi 2 metre düşünce rıhtıma bağlı bulunan tekneler bir anda karaya oturdu. Sabah bu manzarayı gören vatandaşlar gözlerine inanamadı.



Bilimadamları normal karşıladı



Bilimadamları yaşanan gel git olayının normal olduğunu ve belirli dönemlerde yaşandığını vurguladı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı ve Ulupınar Gözlemevi Müdürü Astrofizik Uzmanı Prof. Dr. Dr. Osman Demircan, gel git olayının atmosfer basıncına bağlı olarak yaşandığını belirtti. Korkulacak bir durum olmadığını anlatan Demircan, “Deniz seviyesinin zamanla değişmesinin birkaç nedeni var. Ancak gel-git olayını bir deprem habercisi olarak yorumlamak yanlış. Çanakkale Boğazı'nda özellikle sonbahar ve kış mevsiminde gel-git olayını fazlaca yaşıyoruz. Gel gite ay ve güneşin çekim etkisi, atmosfer basıncının alçalıp yükselmesi neden oluyor. Özellikle soğuk havada yüksek basınç alanı oluşuyor. Bu da deniz seviyesinin düşmesine neden oluyor'” diye konuştu.

