Çanakkale Zaferi'nin 101. yıl dönümü kutlandı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 101. yılı dolayısıyla Çanakkale'de düzenlenen törenler başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakma töreni sırasında, Çanakkale Boğazı'nda demirleyen TCG Barbaros Fırkateyni'nden 21 pare top atışı yapıldı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Törenlerde ilk olarak, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Cumhuriyet Meydanı'nda saat 08.30'da başlayan törende, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Çanakkale Valisi Hamza Erkal, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ahmet Serdar Gündoğdu, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, milletvekili, asker, muharip gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri öğrenciler, hazır bulundu. İlk olarak anıta hükümet adına, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, çelenk bıraktı. Ardından da, Vali Hamza Erkal, Garnizon Komutanı Tuğamiral Ahmet Serdar Gündoğdu ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da çelenk koydu. Bu arada, şehitleri selamlamak adına TCG Barbaros Fırkateyni'nden de 21 pare top atışı yapıldı. Şehitler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından Boğaz Komutanlığı Bandosunun çaldığı İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi.

Siviller de anıta çelenk bıraktı

Bu arada, resmi çelenk koyma töreninin sona ermesinin ardından kentteki çeşitli siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları da, kendi çelenklerini Atatürk Anıtı'nı bıraktı. Zaferin merkezinde farklı bir coşkuyla kutlanan törenlerde, polisin de, olası protestolar ve olumsuzluklara karşı aldığı geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Çanakkale’de 18 Mart Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 101’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 57’nci Alayı simgeleyen Tekirdağlı grup Gelibolu’ya geldi. Çanakkale Savaşı’nda şehit olan 57’nci Alay askerleri anısına Tekirdağ’dan Gelibolu’ya düzenlenen yürüyüşe katılan 100 kişilik grup, Edirne’nin Keşan ilçesinde Çanakkale Savaşları’nda ilk kurşunu sıkan 57’nci Alay ve Uzunköprü’den gelen 15’inci Hava Bölüğü ile buluştuktan sonra yürüyüşlerine devam ederek akşam saatlerinde Gelibolu’ya geldi.

"101 yıl önce balkanlardan gelen rüzgar"

57’nci Alay grubu bu yıl bir değişiklik yaparak yürüyüş grubuna birde atlı süvari katarak yürüyüşü daha renkli hale getirdi. Grubun şehir merkezine vatandaşların alkışlarıyla ayak bastı. Atatürk anıtı önünde sona eren yürüyüşün ardından Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, 57’nci Alay grubunu çiçeklerle karşıladı. Karşılama sonrası Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özcar, "Balkanlardan gelen bir rüzgar bundan yaklaşık 101 yıl önce burada çok güzel şeyler yarattı. Yeni Türkiye’nin kuruluş yeri oldu ve Gelibolu ismi tarihteki ölmez yerini aldı" dedi.

"Gelibolu'da bir gece misafiriz"

Başkan Özacar’ın konuşmasının ardından 57’nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yıldız, bu yürüyüşü 5’inci kez düzenlediklerini belirterek, "Gelibolu’da bu gece misafiriz. Yarın bir kısmımız, 2’nci Kolorduda yapılan törenlere katılacak, bir kısmımızda bu gece 57’nci Alayın siperlerin olduğu yerde meşalelerimizle nöbet tutacağız. Atalarımızın şehitlerimizin ruhlarını yad edeceğiz. Bizim yürüyüşümüzün amacı bu günü unutmamak ve günü bu güne taşımak, birlikte olduğumuzu göstermek. 57’nci Alayın şehitliklerine gidin, Bakü’den Galiçya’ya, Kırım’dan Yemene kadar her yerden gelen insanların Çanakkale ruhunu ve Çanakkale muharebelerini kalbinde taşıyarak bir bütünsellik yarattı. O ruhu bugün istiyoruz, yeniden istiyoruz, çünkü çok ihtiyacımız var" dedi. Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Mustafa Özacar, 57’nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yıldız’a çiçek ve yaralı asker heykelini hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale'de

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 101. yılı dolayısıyla 18 Mart Stadyumu’nda düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'i rahmetle yad ediyorum. Gazilerinin, tarihlerini bilmeyen milletler, başka milletlerin avı olur sözünün tezahürü Çanakkale topraklarıdır" dedi. Çanakkale Zaferi'ni bilmeyenlerin, bugün de yaşananları anlamayacağını söyleyen Erdoğan, "O havayı teneffüs etmeyen hiçbir evladımız kalmamalıdır. Bugün, ortaokuldan liseye, liseden üniversiteye geçişte sınavlar var değil mi? İşte ben Çanakkale'yi ziyaret edilmesini de aynı düzeyde önemli bir hadise olarak buluyorum. Çanakkale Destanı'nı okuyan yavrumuzu gözlerinden öpüyorum. O destanı da eminim ki bu nesil de aynı şekilde yapacaktır. Duamızı yapan kızımızı da tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kardeşlerim, biz şehitlerin nesliyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de verilen mesajın tüm dünyaya hitap etmekte olduğunu vurgulayarak, "Biz şehitlerin suladığı bu topraklarda yetişmişiz, şehadet bizim için korkulacak bir makam değil, ulaşılması gereken bir makamdır. Onlar, ölü değildir, onlar diridirler. Ama siz bilemezsiniz. Onların rızkının kefili Allah'tır. Bu müjdeyle onlar yürürler." ifadelerini kullandı.