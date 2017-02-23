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Çevre

Çanakkale yine sallandı

Bölgedeki artçı sarsıntılar sürüyor

23 Şubat 2017 11:52

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale'de geçtiğimiz günlerde çok sayıda deprem meydana gelmişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, son haftalarda binlerce kez sallanan Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi’nde (Gülpınar Köyü) saat 04.55’te Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Bu arada, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini ise 7.3 kilometre olarak açıkladı.  

Bölgedeki artçı sarsıntılar sürüyor.

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