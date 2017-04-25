Çanakkale törenlerinin diplomatik misafiri: Star

Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yıl dönümü törenleri nedeniyle dün Çanakkale'de tören düzenlendi. Törende bulunan İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore ve eşi Maggie Moore, törenlere dair izlenimlerini ve rehber köpekleri Star'ın törenleri "diplomatik misafir" olarak izleyebilmesinden duydukları memnuniyeti anlattı.

Görme engelli eşi Maggie Moore'un rehber köpeği "Star"a törenlere rahat katılabilmesi için akreditasyon kartı çıkaran Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür eden Moore, "Ben şahsen Sayın Bakan Nabi Avcı'ya da bahsettim. Bu çok özel bir ayrıcalık oldu. Çünkü bildiğiniz gibi eşim Maggie için Star, onun bağımsızlığını temsil ediyor. Her yere onun yanında gitmesi lazım." dedi.

Büyükelçi Moore, Çanakkale'deki törenleri daha önce dört kez izlediğini, 1990 yılında da törenlerde görevli olduğunu belirterek "Benim kalbimde çok özel bir yer tutuyor. Tabii ki biz gazi ve şehitlerimizi anıyoruz. Aynı zamanda benim için Çanakkale ruhu eski düşmanlıkların dostluklara dönüşmesini temsil ediyor. Bu nedenle her yıl bunu dört gözle bekliyorum." dedi.

Görme engelli eşi Maggie Moore'un rehber köpeği "Star"a törenlere rahat katılabilmesi için akreditasyon kartı çıkaran Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür eden Moore, "Ben şahsen Sayın Bakan Nabi Avcı'ya da bahsettim. Bu çok özel bir ayrıcalık oldu. Çünkü bildiğiniz gibi eşim Maggie için Star, onun bağımsızlığını temsil ediyor. Her yere onun yanında gitmesi lazım." dedi.

Bazen rehber köpek Star'ın eşine eşlik etmesinde sıkıntı yaşanabildiğini belirten Büyükelçi Moore, "Bugün Sayın Bakan ve onun Bakanlığı çok önemli bir işaret verdiler. Özellikle erişilebilirlik konusunda çok önemli bir mesaj verdiler. Bunun için çok teşekkür ediyoruz. Star, 'Yıldız Hanım' çok memnun oldu." diye konuştu.

Büyükelçi Moore, "Star için de akreditasyon formu doldurdunuz mu?" yönündeki soruya gülerek "Hayır yapmadım fakat Kültür Bakanlığı çok güzel bir jest yaptı." yanıtını verdi.

"Yıldız Hanım bana çok güzel bakıyor"

İngiltere Sefiresi Maggie Moore da Çanakkale Kara Savaşları'nın yıl dönümü törenlerine ilişkin, "Her zamanki gibi burada olmaktan çok mutluyum. Çok önemli, çok özel bir tecrübe burada olmak." dedi.

Rehber köpeği "Star"ın, diğer adıyla "Yıldız Hanım"ın da törenlere akreditasyon kartıyla katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Maggie Moore, "Bakanlığın desteğinden çok mutluyuz. Erişilebilirliğe bir örnek olarak bu çok önemli." diye konuştu.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yıl dönümündeki kalabalık protokol heyetlerine ve ses düzeyinin yüksek olduğu törenlere dikkati çeken İngiltere Sefiresi, "Gördüğünüz gibi Star hiç yaramazlık yapmadı bugün. Bütün törenlerde çok sakin oturup kaldı. İnşallah bu, başka insanlara bu köpeklerin sakin olduğu güvenini verebilir." ifadesini kullandı.

Maggie Moore, köpeği Star'ın da "diplomatik misafir" olarak bütün gün çalıştığını söyleyerek "Buraya eşimle geldim. Tabii ki o bugün görevde, bir konuşma yaptı. O yüzden ben biraz yalnızım. Ama burada hiç sorun yok. Çünkü Yıldız Hanım bana çok güzel bir şekilde bakıyor. Richard kendi işine bakabilir. Beni merak etmesine gerek yok. Bu çok güzel bir şey." dedi.

Rehber köpeklerin görevleri sırasında dikkatlerinin dağılmaması gerektiğini belirten İngiltere Sefiresi, "(Rehber köpek) Başka birine bakarsa tabii ki görme engelli kişi için biraz tehlikeli olabilir. Mesela bir basamak varsa ve köpek başka birine bakarsa beni unutabilir. O yüzden lütfen köpekler çalıştığı zaman yalnız bırakın. Biliyorum ki çok zor çünkü çok tatlılar. Ama yapabilirseniz çok çok seviniriz." diye konuştu.