Çanakkale Savaşı'nın 97. yılı anılıyor

T24 - Bugün 18 Mart, Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 97. yıldönümü. Zaferin şehitleri 97. kez anılıyor bugün. Çanakkale'de gün boyu anma törenleri olacak.

Törenlere bu yıl Başbakan Recep Tayyip Erdoğan katılmıyor. Hükümeti temsilen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Çanakkale'de. Arınç'a Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da eşlik ediyor. Çanakkale'deki törenlere ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil ve Grup Başkanvekili Muharrem İnce de katıldı.

Arınç, Cumhuriyet Meydanı'ndaki ilk törende kendisini karşılayan İstiklal Madalyası sahibi gazi Halil Avcı'nın oğlu Ahmet Avcı'nın elini öptü. Çanakkale Boğazı'ndaki Oruç Reis Firkateyninden şehitler anısına 21 pare top atışı yapıldı. Törenin sonunda Atütürkçü Düşünce Derneği üyeleri de hep bir ağızdan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini okudu.

18 Mart Stadyumu'ndaki törende ise Başbakan Erdoğan'ın mesajı okundu. Başbakan mesajında, "Çanakkale'de omuz omuza vatanlarını müdafaa eden şehitlerimizden, onların yan yana yattığı kabirlerden aldığımız ilhamla, kardeşliği pekiştiriyor, ülkemize yönelik her türlü fitne ve nifak girişimleriyle tek yürek halinde mücadele ediyoruz" dedi.

Erdoğan mesajında, Afganistan'da şehit olan askerlerin yakınlarına bir kez daha başsağlığı diledi.

Bugün ayrıca, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nda da törenler düzenlenecek. Öte yandan, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 97. yıl dönümü dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenecek törenlere katılmak için yurt içi ve dışından gelenler, Tarihe Saygı Anıtı'nı ziyaret etti. Otobüslerle Eceabat'a gelenler, feribot iskelesinin yanında yer alan Tarihe Saygı Anıtı'nı gezdi. Çanakkale Savaşları'yla ilgili hediyelik eşya stantlarını da gezen ziyaretçiler, alışveriş yaptı. Binaların duvarlarında bulunan, Çanakkale Savaşları'yla ilgili fotoğrafları görüntüleyen ziyaretçiler, daha sonra, törenlerin yapılacağı Şehitlik Abidesi'ne gitti.



Ne dediler?



Başbakan Yardımcısı Arınç: "Hükümetimiz, sadece Çanakkale Zaferi'ni belli bir günde kutlamayı değil, Çanakkale'de yaşanan bu destansı olayın gençlere, bundan sonraki nesillere ve milletimize, bütün insanlara örnek olması bakımından Çanakkale'yi de imar etmiştir. Şu ana kadar 120 milyon civarında... 2003'ten bu yana şehitlik başta olmak üzere savaşın cereyan ettiği bütün bölgelerin imarı ve yeniden düzenlemesi yapıldı" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz: "Üzerinde, birlik ve beraberlik içerisinde özgürce yaşadığımız bu vatan, Çanakkale'de başlayan, Kurtuluş Savaşı'nda ölümsüzleşen, yurdun dört bir cephesinde kazanılan zaferlerin eseridir. Milletimize bu şanlı zaferlerin haklı gururunu yaşatan, başta Büyük Önder Atatürk ve değerli silah arkadaşları olmak üzere, kutsal vatan topraklarını canları pahasına müdafaa ederek şehitlik mertebesine ve onuruna erişen, birlik ve beraberliğimizin, bağımsızlık ve özgürlüğümüzün ölümsüz isimleri, aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyoruz."

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış: "İstiklali tehlikeye düştüğünde hiç düşünmeden Çanakkale'de tek ses, tek yürek olan Türk milletinin, bugün Avrupa Birliği süreciyle şekillenen istikbal mücadelesinde de tek vücut halinde yoluna devam edecek. Çifte standartlarla, gündelik siyasi kaygılarla istismar ve bloke edilen Avrupa Birliği katılım müzakerelerimizde, 'Çanakkale Geçilmez' ruhu, diklenmeden dik durma ilkemizin de en önemli ilham kaynağı olarak bizlere cesaret veriyor."

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım: "Çanakkale Zaferi belki de tarihimizin en hüzünlü zaferidir. Çanakkale'de şehit olan 250 bin vatan evladı bu ülkenin nasıl kurulduğunun en müstesna misallerinden birini oluşturmaktadır."