'Çanakkale savaşı anlamsız'

Galatasaray Başkanı Adnan Polat’tan radikal bir Çanakkale Savaşı analizi geldi: Çanakkale’deki anlamsız savaşın ardından dostluk tohumları atıldı, Avustralyalılar da şehitti.



Taraf gazetesinin haberine göre; Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, genel merkezi Avustralya Sidney’de bulunan Gallipoli Memorial Club ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından düzenlenen 2009 Çanakkale Resim Yarışması’nın basın toplantısında Çanakkale Savaşı için “anlamsız” ifadeleri kullanırken, Avustralyalı askerlere de “şehit” dedi.



Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Polat, Galatasaray’ın Çanakkale Savaşları’nın içinde hatırlatarak şöyle konuştu:

“O dönemde, Avustralyalı askerler de Türk askerleriyle beraber, Galatasaraylılarla beraber şehit düştüler. Bugün Çanakkale’deki Şehitler Anıtı’nda Türk askerlerinin, Avustralyalı askerler ve diğer askerlerin beraber, yan yana yattığını hepimiz biliyoruz. O dönemki bu anlamsız savaşın neticesinde, bir savaşın arkasından dostluk tohumları filizlendi. Bugüne kadar da bu dostluk sürdü. Bu dostluğun simgesini bugün Galatasaray’da görebiliyoruz. Avusturya Milli Takımı’nın yıldızı Harry Kewell ve Türk Milli Takımı’nın yıldızı Arda Turan aynı forma için mücadele ediyorlar. Dostluğu çok güzel simgeliyorlar.”

