Çanakkale polisinden uyuşturucu operasyonu

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 11 şüphelinden 7\'si emniyetteki sorgularının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Çanakkale\'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, içici tabir edilen kişilere yönelik uyuşturucu madde sattığı tespit edilen M.T ve R.C.Y. takibe alındı. Dün ekipler tarafından 11 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 45 fişek halinde 16.01 gram ve 52.37 gram olmak üzere toplam 68.38 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 1.60 gram eroin, 0.99 gram skank, 9.65 gram toz esrar, 3 ecstasy hap ve 2 sentetik ilaç ele geçirildi.

Emniyete getirilen şüphelilerden 7\'si ifadelerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. M.T ve R.C.Y\'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan bugün adliyeye sevk edildi.



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