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Çanakkale- İstanbul uçak seferleri başladı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE- İstanbul uçak seferleri, bugün itibariyle başladı

01 Kasım 2017 13:26

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE- İstanbul uçak seferleri, bugün itibariyle başladı.
İstanbul- Çanakkale, Çanakkale-İstanbul uçak seferleri, Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. ve Onur Air işbirliğiyle başladı. Çanakkale Havalimanı\'ndan, İstanbul Atatürk Havalimanı\'na yapılacak seferlerle, Çanakkale-İstanbul arası yolculuk süresi 50 dakikaya düştü. Bugün saat 07.10\'da 84 yolcuyla 053 sefer sayılı Çanakkale-İstanbul uçuşu Onur Air uçağıyla gerçekleştirildi.
Çanakkale- İstanbul arası uçak seferleri 20 Kasım\'a kadar Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Cumartesi olmak üzere haftanın 4 günü gerçekleştirilecek. Seferler, 20 Kasım\'dan itibaren haftanın 7 günü yapılacak. 84 TL\'den başlayan fiyatlarla gerçekleşecek uçak seferleri , Gestaş\'ın Gestcard öğrenci kartı sahibi yolcuları için gidiş-dönüş 119.90 TL, Gestcard tam yaya kart sahibi yolcular için 149.90 TL olacak.

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