Çanakkale-İstanbul uçak seferleri 1 Kasım'da başlıyor

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE\'de Boğaz ve Adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. ile Onur Air işbirliğiyle 1 Kasım 2017\'den itibaren İstanbul-Çanakkale, Çanakkale-İstanbul uçak seferleri başlayacak.

Çanakkale\'de bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. ve Onur Air işbirliğiyle 1 Kasım 2017\'den itibaren başlayacak İstanbul-Çanakkale, Çanakkale-İstanbul uçak seferleri için protokol imza töreni gerçekleştirildi. İmza törenine, Gestaş Genel Müdürü Volkan Uslu ve Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun katıldı. Çanakkale Havalimanı\'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı\'na gerçekleşecek seferlerle, iki kent arası ulaşım süresi 50 dakikaya düşecek. Uçak biletleri her şey dahil 84 TL\'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Yolcular, İstanbul-Çanakkale arasında direkt uçabilmenin yanı sıra yurt içinde Adana, Antalya, Diyarbakır, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa ve Trabzon olmak üzere 7 şehre; yurt dışında ise Berlin, Düsseldorf ve Odessa olmak üzere 3 şehre uygun fiyatlarla bağlantılı uçabilecek. 20 Kasım\'a kadar haftanın 4 günü, 20 Kasım\'dan itibaren haftanın 7 günü seferler yapılacak.

Gestaş\'ın \'Gestcard\'ını kullanan İstanbul-Çanakkale yolcuları, indirimlerden faydalanacak. Öğrenci kartı sahibi bir yolcu, gidiş-dönüş uçak biletine 168 TL yerine 119.90 TL ödeyecek. Tam yaya kartı sahibi bir yolcu ise gidiş dönüş biletini 149.90 TL\'ye alabilecek. İndirim kampanyası, öğrenci kartı ve tam yaya kartı sahibi ilk 500\'er bilet için geçerli olacak. Gestaş Genel Müdürü Volkan Uslu, \"1 Kasım ile 20 Kasım tarihleri arasında haftada 4 sefer olacak. İlk defa Çanakkale\'de, Çanakkale-İstanbul Atatürk Havalimanı\'na seferler başlamış olacak. 20 Kasım\'dan itibaren de haftanın 7 günü, Çanakkale-İstanbul seferleri inşallah aralıksız başlayıp devam edecek. Sabahleyin ilk sefer 07.20\'de olacak. 08.10 gibi de İstanbul\'da Atatürk Havalimanı\'nda olacak. Akşam ise 23.10\'da dönüş seferi olacak. Uygun fiyatlarda seferler yapılmaya başlanacak\" dedi.

Konuşmaların ardından Gestaş Genel Müdürü Volkan Uslu ve Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun uçak seferleri için protokol imzaladı. Toplantı, karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.



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