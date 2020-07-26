Çanakkale'de orman yangını | Bakan Pakdemirli: Kontrol altına alındı

Çanakkale'de ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, havadan ve karadan müdahale edilen yangınlar kontrol altına alındı dedi.

Çanakkale'nin Gelibolu yarımadasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Eceabat ilcesinde çıkan yangına 2 Uçak, 10 Helikopter, 35 Arazöz, 5 Dozer, 175 personel müdahale sürüyor.

Olay yerinden açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tüm yangınların kontrol altına alındığını bildirdi. Pakdemirli soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ''Eceabat Orman İşletme Şefliği, Eceabat mevkiinde, saat 14.55’te 5 ayrı noktada orman yangını meydana gelmiştir. Yangına ilk müdahale 15.00'de yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir'' açıklamasında bulunmuştu.