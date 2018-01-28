Çanakkale Dardenelspor-Halide Edip Adıvarspor: 2-2

Burak GEZEN / ÇANAKKALE,(DHA) -

STAT: 18 Mart

HAKEMLER: Feridun Daldaş (xxx), Ersin İşsever (xxx), Hasan Cebeci (xxx)

ÇANAKKALE DARDANELSOR: Cüneyt (x) - Hüseyin (xx), Ahmet Yazar (xx) (Dk. 87 Ufuk), Uğur Uğur (xxx), Fırat (xx) (Dk. 80 Hıdır x), Serhat (xxx), Mustafa (xx), Sergen (xx), Şahinali (x), Veli (x) (Dk. 64 Hasan x), Ahmet Mert Bayındır (x)

HALİDE EDİP ADIVARSPOR: Süleyman (x) - Aytek (x), İslam (xx), Emre Tekin Pınar (xx) (Dk. 90. Gökhan), Emre Turan (xx), Bartu (xx), Hüseyin (xxx), Mustafa Kara (xx), Serkan (xx), Uğur İmir (xx), Mustafa Cevret (xx) (Dk. 15 Emre Balkı x) (Dk. 71 Muhammed x)

GOLLER: Dk. 18 Serhat, Dk.31 Uğur Uğur (Çanakkale Dardanelspor) - Dk. 10 Mustafa Cevret, Dk. 84 Hüseyin (Halide Edip Adıvarspor)

SARI KARTLAR: Veli Akbulut, Uğur Uğur (Çanakkale Dardanelspor) - Hüseyin, Emre Turan (Halide Edip Adıvarspor)

TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Çanakkale Dardanelspor sahasında, Halide Edip Adıvarspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın 10’uncu dakikasında Hüseyin’in golüyle 1-0 yenik duruma düşen Çanakkale Dardanelspor, 18’inci dakikada Serhat ile eşitliği yakalarken, 31’inci dakikada ise Uğur Uğur’un golüyle 2-1 öne geçti. Uğur Uğur, tribünlere koşarak, Suriye’nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçikler için asker selamı verdi. Halide Edip Adıvarspor’da 84’üncü dakikada Hüseyin\'in attığı gol ise maçın skorunu belirledi: 2-2.

10\'uncu dakikada gelişen Halide Edip Adıvarspor atağında, Mustafa Cevret’in ceza sahası yayı üzerinden attığı sert şutta top filelerle buluştu: 0-1.

18\'inci dakikada Çanakkale Dardanelspor’da Ahmet Yazar’ın sağdan ortasında iyi yükselen Serhat kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.

31\'inci dakikada gelişen Çanakkale Dardanelspor atağında, Uğur Uğur ceza sahası içinde kontrol ettiği topa dönerek vuruşunda golü attı: 2-1.

55’inci dakikada Halide Edip Adıvar atağında ceza sahası içinde İslam’ın kafa vuruşu üst direkten döndü.

84’üncü dakikada Emre Turan’ın soldan ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Hüseyin kafa vuruşu ile skoru 2-2’ye getirdi.

(FOTOĞRAFLI)