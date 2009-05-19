Çanakkale Boğazı'nda tehlike

Çanakkale Boğazı'nda römorkör tarafından çekilen gemi yüzeyi, halatların kopması nedeniyle deniz trafiğini alt üst etti.



Çanakkale Boğazı'nda römorkör tarafından çekilen 100 metre boyundaki, `kabuk' diye adlandırılan donanımsız gemi yüzeyi, halatların kopması nedeniyle deniz trafiğini alt üst etti, paniğe neden oldu. Etkili poyraz fırtınası ve akıntıyla boğazda sürüklenmeye başlayan gemi yüzeyi karaya vurarak durdu.



Ukrayna'dan Norveç'e, St. Vincent bayraklı `Hellas' isimli 50 metre boyundaki römorkör tarafından çekilerek götürülen gemi yüzeyinin bağlı olduğu halatlar, saat 18.25 sıralarında Çnakkale boğazı çıkışına 1 mil mesafedeki Kumkale açıklarında koptu. Römorköre bağlı halatların hava muhalefeti nedeniyle kopmasının ardından gemi yüzeyinin başı boş kalması üzerine boğazda bir anda alarm durumuna geçildi. Etkili poyraz fırtınası ve akıntıyla boğazda sürüklenmeye başlayan 100 metrelik gemi yüzeyi kontrol altına alınmaya çalışıldı.



Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü (VTS), boğazın Marmara'dan Ege yönüne, trafik hattının kuzey bandında meydana gelen olay sonrasında, geçiş yapan tüm gemileri telsizle uyardı. Bölgeye yakın tüm gemilerden, kontrolden çıkan 100 metre boyundaki gemi yüzeyine güvenli mesafede seyretmeleri istendi. VTS, bölgede seyreden 10 gemiyi ise rota değiştirip güney bandına geçmeleri konusunda uyardı. Dakikalarca telsiz anonslarıyla uyarılan 10 gemi için VTS trafik operatörlerince 50'ye yakın acil durum rotası belirlenip uygulamaya sokuldu.



Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Müdürlüğü'nün Çanakkale'de konuşlanan Söndüren- 4 isimli römorkörü de olası bir kazayı önlemek için bölgeye sevk edildi.



75 dakika sürüklendi



Gemi yüzeyi, 75 dakika sürüklendikten sonra, saat 19.40'da karaya oturdu. Avrupa yakasında, Çanakkale şehitler abidesi önlerine kadar sürüklenerek, Kumkale feneri ile Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na bağlı Metal Grup Komutanlığı Bölgesi'nde, sahil şeridine 10 metre kala karaya oturan 100 metrelik gemi yüzeyi, kendiliğinden kontrol altına girmiş oldu.



Çanakkale Boğazı Gemi Trafik hizmetleri Merkezi Müdürlüğü (VTS), boğazın Marmara'dan Ege yönüne, Trafik hattının Kuzey bandında meydana gelen olay sonrasında, aldığı acil durum önlemlerine, gemi yüzeyinin karaya oturup, kendiliğinden kontrol altına girmesi ile son verdi. (DHA)



