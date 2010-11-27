-ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA SEFERLERE BAŞLANDI ÇANAKKALE (A.A) - 27.11.2010 - Çanakkale Boğazı'ndaki kuvvetli lodos nedeniyle durdurulan bazı araba vapuru seferleri yeniden başladı. Alınan bilgiye göre, rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından, Gelibolu-Lapseki hattındaki araba vapuru seferleri yeniden başladı. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş yetkilileri, Gökçeada ile Bozcaada'ya akşam seferlerinin yapılacağını belirtti. Yetkililer, Kepez Eceabat seferlerinin ise hala yapılamadığını bildirdi.