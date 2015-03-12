Çanakkale Boğazı'nda mülteci alarmı! Boğaz'da gemi trafiği durduruldu

Çanakkale Boğazı'nın Gelibolu girişinde içinde 500 mülteci bulunduğu belirtilen kuru yük gemisi, yapılan tüm uyarılara rağmen durmayınca, Sahil Güvenlik Botu uyarı ateşi. Geminin durmaması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri saat 18:30'da gemiye çıktı. İlk belirlemelere göre, gemide 400 kadar mülteci bulunuyor.

DHA'nın haberine göre, akşam saatlerinde Çanakkale Boğazı’na giriş yapan kuru yük gemisinde yaklaşık 400 mültecinin bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Botu harekete geçti. Tüm çabalara, anonslara, uyarı ateşine rağmen gemi durdurulamadı.

Çanakale Valisi Ahmet Çınar, "Çanakkale Boğazı’nın Gelibolu girişinde içinde yabancı uyruklu kaçaklar olduğu duyumu alınan bir gemiyi durdurmak istedik.

Sahil Güvenlik botundan anons yapıldı. Gemi ikaza uymayıp, botun üzerine doğru giderek yoluna devam etmiştir. Sahil Güvenlik, gemiye yanaşmak istemiş, ancak geminin kaptanı buna da izin vermemiş. Şu an Sahil Güvenlik ile gemi arasındaki boğazdaki kovalamaca sürüyor" dedi.

Sahil Güvenlik ekipleri saat 18:30'da gemiye çıkarken, boğazda gemi trafiği çift taraflı durduruldu.