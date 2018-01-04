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Çanakkale Boğazı'nda gemi geçişlerine sis engeli (2)

NORMALE DÖNDÜ Çanakkale Boğazı'nda çift yönlü olarak durdurulan transit gemi geçişleri, sisin etkisini yitirmesiyle birlikte normale döndü

04 Ocak 2018 14:28

NORMALE DÖNDÜ
Çanakkale Boğazı\'nda çift yönlü olarak durdurulan transit gemi geçişleri, sisin etkisini yitirmesiyle birlikte normale döndü. Saat 04.00\'de yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı\'ndaki trafik, sisin etkisini yitirmesiyle birlikte normale döndü. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı yeniden transit gemi geçişlerine açtı. Güney\'den Kuzey\'e seyreden gemiler boğaza alınmaya başlandı. Ancak Çanakkale Boğazı, Kuzey\'den Güney\'e transit gemi geçişlerine bu kez de doğalgaz tankerinin geçişi nedeniyle saat 14.30\'a kadar kapalı kalacak.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

 

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