Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemi trafiğine kapandı

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanlarını telsizle uyararak boğazın saat 20.15 itibariyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyurdu. Marmara ve Ege Denizi'nden boğaz girişine gelen gemiler, demir bölgelerinde bekletiliyor.

Görüş mesafesi düştü