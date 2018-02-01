Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı\'nda, sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olmaya başladı. Görüş mesafesinin düşmesi, deniz ulaşımı etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine, saat 07.00\'de, çift yönlü olarak kapattı. Yetkililer, telsiz kanalından gemi kaptanlarını durum hakkında bilgilendirdi. Çanakkale Boğazı\'na giriş yapamayan gemiler, demir bölgelerinde sisin dağılmasını bekledi. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.\'nin Çanakkale Boğaz hattındaki feribot seferleri ise devam etti.



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