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Yaşam

Çanakkale Boğazı için kule yaptı

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesinde yaşayan Ahmet Yavuz, Çanakkale Boğazı'nı bahçesine yaptığı 3 katlı kuleden izliyor.

10 Ekim 2009 03:00

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesinde yaşayan Ahmet Yavuz (77), Çanakkale Boğazı'nı bahçesine yaptığı 3 katlı kuleden izliyor.

Doğal yaşam sevdalısı Ahmet Yavuz, vaktinin bütün çoğunluğunu Kepez beldesindeki bahçede geçiriyor. Bahçenin bulunduğu yerden denizi ve Çanakkale Boğazı'nı göremeyen Yavuz, bunun için farklı bir çözüm üretmiş ve yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki ilk iki katında küçük odaların, son katında ise terasın olduğu kule yapımını gerçekleştirmiş.

Kuleden boğazı izlediğini anlatan Yavuz, yaptığı açıklamada, vaktinin büyük bölümünü bahçede geçirdiğini söyledi.

Bahçeden elde ettiği gelirle geçimini sağladığını ifade eden Yavuz, bahçede çalıştığı sıralarda dinlenmek ve Çanakkale Boğazı'nı seyredebilmek için kule yaptığını dile getirerek, ''Bahçeden deniz gözükmüyordu, ben de bu nedenle kuleyi yapmaya karar verdim. Çanakkale Boğazı'nı, kaleleri, Kepez Limanı'nı sürekli buradan seyrediyorum'' dedi.

Her gün 2 yada 3 kez bu kuleye çıkarak manzarayı seyrettiğini ifade eden Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Burada oturur, zaman geçirir, dinlenirim. Çay demler, manzaraya izlerim. Kimi zaman yemeğimi de burada yerim. 77 yaşındayım ama yaptırdığım yaklaşık 10 metrelik kuleye sürekli, iner çıkarım. Burası benim için dinlenme yeri oldu. Burada çok mutluyum. 2002 yılının eylül ayında yaptığım kuleye alt direkleri güçlendirip, bir kat daha çıkmak istiyorum. Bu sayede boğazın tümünü üst bölümden seyredebileceğim.''

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