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Yaşam

Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

23 Aralık 2015 09:28

Çanakkale Boğazı, görüş mesafesinin azalması nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hattındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

Kentte, sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis, görüş mesafesinin azalmasına neden oldu. 

Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) yetkilileri, gemileri telsizle uyararak boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapattı.

Sis nedeniyle Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hattındaki feribot seferleri de geçici olarak durduruldu.

Yetkililer, sisin etkisini kaybetmesinin ardından trafiğin normale döneceğini bildirdi.

Şehir merkezinde de bazı bölgelerde etkili olan sis nedeniyle polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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