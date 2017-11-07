T24 LogoT24 Logo
Spor

Çanakkale Belediyespor, Joyce Gomes'i renklerine bağladı

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) - VESTEL Venus Sultanlar Ligi ekibi Çanakkale Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan 33 yaşındaki Brezilyalı orta oyuncu Joyce Gomes da Silva ile 1 yıllık anlaşma sağladı

07 Kasım 2017 18:00

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) - VESTEL Venus Sultanlar Ligi ekibi Çanakkale Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor\'dan 33 yaşındaki Brezilyalı orta oyuncu Joyce Gomes da Silva ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp tesislerinde gerçekleşen imza töreninde sezon başında talihsiz sakatlıklar yaşadıklarını dile getiren Başkan İsmet Güneşhan, \"İyi ve tecrübeli bir takımız. Bunların üstesinden gelebilecek güçteyiz. Geçen sezonun en skorer oyuncusu olan Joyce, takımımıza büyük güç katacak. Beylikdüzü maçıyla çıkışa geçeceğimizi umuyoruz. Taraftarımız bizleri yalnız bırakmasın\" dedi.
Joyce Silva ise Çanakkale\'ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa SUİÇMEZDHAVenus Sultanlar LigiBelediyespor Bursa Büyükşehir BelediyesporBrezilyalıJoyce GomesSilvaKulüpBaşkanGüneşhanBunlarınGeçenJoyceBeylikdüzüTaraftarımızJoyce SilvaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24