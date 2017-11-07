Çanakkale Belediyespor, Joyce Gomes'i renklerine bağladı

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) - VESTEL Venus Sultanlar Ligi ekibi Çanakkale Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor\'dan 33 yaşındaki Brezilyalı orta oyuncu Joyce Gomes da Silva ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp tesislerinde gerçekleşen imza töreninde sezon başında talihsiz sakatlıklar yaşadıklarını dile getiren Başkan İsmet Güneşhan, \"İyi ve tecrübeli bir takımız. Bunların üstesinden gelebilecek güçteyiz. Geçen sezonun en skorer oyuncusu olan Joyce, takımımıza büyük güç katacak. Beylikdüzü maçıyla çıkışa geçeceğimizi umuyoruz. Taraftarımız bizleri yalnız bırakmasın\" dedi.

Joyce Silva ise Çanakkale\'ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI