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Spor

Çanakkale Belediyespor: 0 - Bursa Büyükşehir Belediye: 3

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, 2017-2018 Venüs Vestel Sultanlar Ligi 3'üncü hafta karşılaşmasında evinde Bursa Büyükşehir Belediye'ye 3 - 0 yenildi

24 Ekim 2017 23:01

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

ÇANAKKALE Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, 2017-2018 Venüs Vestel Sultanlar Ligi 3\'üncü hafta karşılaşmasında evinde Bursa Büyükşehir Belediye\'ye 3 - 0 yenildi.

Anafartalar Spor Salonu\'nda oynanan müsabakanın setleri 22-25, 23-25, 21-25\'lik skorlarla sona erdi. Sahadan Bursa Büyükşehir Belediye 3-0 galibiyetle ayrıldı.

Salon: Anafartalar

Hakemler: Yavuz Akdemir (xx), Cihat Küçükboyacı (xx)

Çanakkale Belediyespor: Maremm From (xx), Elif Uzun (xx), Şule Yetimoğlu (x), Ayçanaz İhtiyaroğlu (x), Seda Arısoy (xx), Gözde Dal İrgi (xx), Janset Cemre Erkul (xx), Jelena Alajberg (xx), Ceren Çınar (x), Gamze Türk (x), Hande Taşçı (x), (Yasemin Şahin, İpek Soroğlu,)

Bursa Büyükşehir Belediye: Aylin Sarıoğlu (xx), Gizem Karadayı (xxx), Ergül Eroğlu (xxx), Charlotte Leys (xx), Fatma Yıldırım (xx), Yvon Beleın (xxx), Emılıya Dımıtrova (xx), Cansu Aydınoğulları (xx), Nilay Karaağaç (xx), Merve İkbal Albayrak (xx), (Yaren Hatipoğlu, Alexsandra Bytsenko, Nurhan İnce,)

Setler: 22-25, 23-25, 21-25

Süre: 29-28-30 (87 dakika)

 

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