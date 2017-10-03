Çanakkale Belediyesi yeni hizmet binası inşaatında iş kazası: 1 işçi yaralandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Belediyesi\'nin yapımı süren yeni hizmet binası inşaatında çalışan işçilerden 28 yaşındaki Mustafa Kadıl, 5 metre yükseklikten havalandırma boşluğuna düşüp, yaralandı. Vinç, yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılıp hastanede tedaviye alınan Kadıl\'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Çanakkale Belediyesi\'nin İsmetpaşa Mahallesi, 2\'nci Demircioğlu Caddesi\'ndeki yeni hizmet binası inşaatında çalışan işçilerden Mustafa Kadıl, bugün saat 10.00 sıralarında, kalıp kalaslarını havalandırma boşluğuna atmak istedi. Bunun için havalandırma boşluğunun kapağını açan Kadıl, bir anda dengesini kaybetti. Kaskı takılı olan Kadıl, 5 metre yükseklikten havalandırma boşluğuna düşüp, yaralandı. Çalışma arkadaşları durumu polise bildirdi. Olay yerine, Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD),Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İnşaat alanındaki bir vinç yardımıyla 1 saatlik çaba sonucu düştüğü havalandırma boşluğundan güçlükle çıkartılan Kadıl, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılıp, tedaviye alındı.

Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgün Gökhan inşaat alanına gelerek olayla ilgili bilgi aldı. Daha sonra olayla ilgili gazetecilere bilgi veren Gökhan, iş kazasından duyduğu üzüntüyü dile getirip, \"Havalandırma boşluğunun kapağını kaldırıp, kalasları içine atmak isterken dengesini kaybeden işçi, boşluğa düşmüş. Kapak üzerine kapanmış. Yaralanan işçinin şu an bilincinin açık olduğunu öğrendik. Muhtemelen kolunda bir kırık var. Düştüğü yerde ön tedavisi yapılmış. Ardından havalandırma boşluğundan kurtarılmış. Bulunduğu yerden çıkartılması oldukça uzun sürdü. Neyse ki başında bareti takılıymış. Şükür, şu an hayati tehlikesi söz konusu değil. İşyeri ekibi ve sorumlularının da raporlarını alacağız. En azında bir ihmal ya da hata var mı öğrenmiş olacağız\" dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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