Çanakkale Baro Başkanı Şarlan: Hukuk önünde gereken cezayı almalı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın’ın \'Çanakkale ve Bursa’da genelev olarak kullanılan camiler var\' açıklamasına tepki gösteren Baro Başkanı Bülent Şarlan, Akın’ın hukuk önünde gereken cezayı alması gerektiğini savundu.

Çanakkale Baro Başkanı Şarlan, ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Akın’ın \'Çanakkale ve Bursa’da genelev olarak kullanılan camiler var\' sözlerine, yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Akın’ın sözlerinin bilimsellikten uzak ve yalan olduğunu kaydeden Başkan Şarlan, öğretim üyesini Çanakkale Barosu ve hukukçular olarak kınadıklarını belirtti. Şarlan, açıklamasında şunları kaydetti:

\"Sözde ilahiyatçının, konuşmasındaki \'12 Haziran 1924\'te camiler kapatılıyor, düşünebiliyor musunuz? Camiler satılıyor. Çok özür diliyorum, Çanakkale ve Bursa’da genelev olarak kullanılan camiler var. Ahır olarak kullanılan camiler var. Türkiye\'de camileri kapatıyorlar müessese olarak\', \'Çanakkale koktu. Büyük kasap kancalarıyla bunları açtığımız çukurlara çektik, yaralı olanları gömdük\', \'Bir gecede cahil bıraktılar\' gibi sözleri bilimsellikten uzak, kabul edilemez iftiralarla doludur. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi veren bir kişinin söyledikleri dinden de kültürden de ahlaktan da uzaktır. Tarih, tarihçilere bırakılması gereken bir bilim dalıdır. Belgeye, bilgiye, ispata, kaynaklara dayandırılarak yapılır. Toplumun bilim insanlarından beklediği çamur atması değil; eserlerine atıf yapılması, ülkenin kalkınmasına kendi alanında katkı sunması, sözlerinden ilham alınmasıdır. Önerimiz bu kişinin bilimsel yetkinliğinin gözden geçirilmesi, özellikle akademik camiadan uzaklaştırılmasıdır. Benzeri olayların tekrar yaşanmaması için akademik camianın bu olayın üzerinde özellikle durması gerekmektedir.\"

Binlerce akademisyen ve idari personeliyle 25 yıldır üstün çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası alanda saygın konuma gelen ÇOMÜ\'nün bu olaylarla gündeme gelmesinden üzüntü duyduklarını belirten Başkan Şarlan, şöyle devam etti:

\"ÇOMÜ\'de, alanlarından eşsiz bilimsel çalışmalara imza atan, yaptığı çalışmalar ulusal ve uluslararası alanlarda kabul gören saygın bilim insanları bulunmaktadır. Eminim, en büyük rahatsızlığı da onlar yaşamaktadır. ÇOMÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Yücel Acer\'in, üniversitede başarıyı ve huzuru sağlamaya çalışırken, FETÖ ile mücadele ederken, ne denli çabaladığının yakın tanığıyım. Sayın Rektör\'ün gerekeni yapacağına inanıyorum. Sözde akademisyenin hukuk devrimlerine dil uzatması ve bunlar üzerine konuşması hakkı da değildir, haddi de değildir. Ülkemizi modern bir hukuk sistemiyle buluşturan, eski ve köhne, zamanın ihtiyaçlarını karşılamayan bir hukuk yapısını değiştirdiği için Atatürk’e ve Cumhuriyet kurucularına hukukçular olarak minnet borçluyuz. Toplumun vicdanında en ağır şekilde yargılanan bu kişi, hukuk önünde de gereken cezasını almalıdır. Bu anlamda biz hukukçular ve Çanakkaleliler gereken duyarlılığı gösterecek ve konuyu takip edeceğiz.\"



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