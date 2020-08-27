Çanakkale açıklarında tekneleri sürüklenen 145 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında tekneleri arızalanan 145 sığınmacı karaya çıkarıldı.
Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan farklı ülkelerin vatandaşı 145 sığınmacı, ahşap tekneyle Ayvacık Sahili'nden Ege Denizi'ne açıldı. Tekneleri arızalanıp sürüklenmeye başlayan sığınmacılar, Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye operasyon düzenlendi
Babakale açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına alınan sığınmacılar, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirildi.
Öte yandan bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.