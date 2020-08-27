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Yaşam

Çanakkale açıklarında tekneleri sürüklenen 145 sığınmacı kurtarıldı

27 Ağustos 2020 21:34

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında tekneleri arızalanan 145 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan farklı ülkelerin vatandaşı 145 sığınmacı, ahşap tekneyle Ayvacık Sahili'nden Ege Denizi'ne açıldı. Tekneleri arızalanıp sürüklenmeye başlayan sığınmacılar, Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye operasyon düzenlendi

Babakale açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına alınan sığınmacılar, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirildi.

Öte yandan bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

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