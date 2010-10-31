-CANA: 4 YILLIK KONTRATIMIN SONUNA KADAR KALMAK İSTİYORUM İSTANBUL (A.A) - 31.10.2010 - Galatasaray'ın Arnavut futbolcusu Lorik Cana, sarı-kırmızılı takım ile 4 yıllık sözleşmesi bulunduğunu belirterek, bu sürenin sonuna kadar kalmak istediğini söyledi. Galatasaray Kulübü'nün resmi yayın organı Galatasaray Dergisi'nin kasım ayı sayısında röportajı yayımlanan Cana, futbolda gelecekle ilgili planlar yapmanın zor olduğunu belirterek, ''4 yıllık kontratım var ve burada sonuna kadar kalmak istiyorum. Her şey çok iyi giderse daha da fazla kalmak isterim. İşler iyi gitmezse, işimde mutlu olmazsam planlarımı çok çabuk değiştirebilirim. Futbolda böyledir. Bir yerde mutluysan, başarmak için maksimum çaba harcamalısın. Tabii başka sorunlar da çıkabilir, sakatlıklar olabilir, takımın performansı istenildiği gibi olmaz, çok daha çabuk ayrılmak mecburiyetinde kalınabilir'' ifadelerini kullandı. Ailesinin kendisiyle ilgili görüşlerinin de yer aldığı röportajda Cana, ''Bütün ailem şahidimdir. Galatasaray tarihini bildiğimden beri hep Galatasaray'ı desteklerdim'' derken, bir dönem Türkiye'de Gençlerbirliği ve Samsunspor'da da forma giyen babası Agim Cana, Beşiktaş'ın 8 yıl önce Lorik Cana'ya transfer teklifinde bulunduğunu dile getirerek, ''8 yıl önce Lorik, Paris Saint Germain'de oynarken, menajer Ceylan Çalışkan Beşiktaş adına resmi teklif yaptı ve Beşiktaş'ın onunla ilgilendiğini söyledi. O ise 'Bir gün Türkiye'ye geleceğim ama geleceğim kulüp sadece ve sadece Galatasaray olabilir' dedi. Zaten Kosovalıların yüzde 95'i Cimbomlu, şimdi Lorik ile yüzde 100 Cimbomlular'' şeklinde görüş belirtti. Futbolu bıraktıktan sonra tarihle ilgilenmeyi istediğini anlatan Lorik Cana, ''Her zaman genel tarihe ilgim vardı, halkımın tarihini de çok merak ediyordum. Belki hep böyle savaşlar yaşamanın ve ailece bunun içinde olmanın etkisi vardı. Anlamak istedim neden böyle diye. Köklü bir tarihimiz var. Futboldan sonra bu alanda devam etmeyi umuyorum. Şu anda Tiran'da tarih bölümü öğrencisiyim. Yeni başladım, 4 yıl sonra bitecek. Ülkeme ait tarihi zenginlikleri korumamı sağlayacak bir iş yapmak istiyorum'' değerlendirmesinde bulundu.