Güler Yücel: Can'ın mezarına saldıranlar ceza almadıkça anma töreni düzenlemeyeceğiz!

12 Ağustos 1999’da vefat eden Türk edebiyatının en önemli ismlerinden biri olan Can Yücel için bu yıl anma töreni düzenlenmeyecek.Can Yücel’in eşi Güler Yücel, ''Mezara saldıranlar ceza alıp bunu çektiklerini görene kadar Can Evi’ni kapatmaya karar verdik. Can’a hakaret edenler artık cezalanmalı''dedi



Yaşamının son 10 yılını geçirdiği Datça’ya, "Mekanım Datça olsun, öldükten sonra beni Datça’ya gömün" diyerek dile getiren ve isteği üzerine de buraya gömülen Yücel'in ölüm yıldönümü yaklaşırken eşi Güler Yücel önemli açıklamalarda bulundu.



DHA'dan Mustafa Sarıipek'in haberine göre, Güler Yücel Datçalılara kırgın olduğunu dile getirdiği açıklamasında, "Yıllar önce kutlamalarda şarap içiliyor diye belediye tören yapmak istemedi. Datça’da içimiz buruk anma töreni yaparken Can’a başka yerlerden sahip çıkıldı ve törenler oralarda da yapıldı. Sonra o mezara çirkin saldırı gerçekleşti. Datça, Can ile Can, Datça ile bütünleşti. Ama yapılanlar karşısında biz ailece kırgınız. Çok yorulduk. Belki onlar Can’ı sevmiyor olabilirler ama Can Evi’ne günde 150 kişi geliyor. Ayrıca Can’ın şiirlerini ülkemizin her yerinde taşlar üzerinde okumak Can’ın değerini açıkça ortaya koyuyor" dedi.

Küçük, kapalı insanlardan artık bıktığını kaydeden Güler Yücel, "Birisi gelip bir çiçek ya da bir saksı çiçek getirir koyar. Bu sene kesinlikle tören düzenlemeyeceğiz. Ailece mezara gideceğiz o kadar. Can, Datça için çok şey yaptı. ’Mekanım Datça Olsun’ diye kitap çıkardı ama onlar mekanını cehenneme çevirdiler. Mezar yıkılır mı? Günah değil mi? Saygısızlık değil mi? Nerede din, nerede iman? Nerede bunun müftüsü ve imamı? Yazıklar olsun" diye konuştu.

Güler Yücel, artık çok yorulduklarını ve saygısızlığın ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti. Yücel, "Mezara saldıranlar ceza alıp bunu çektiklerini görene kadar Can Evi’ni kapatmaya karar verdik. Normal günlerde günde 150, tatil günlerinde ise 200 kişi geliyor. Belki Can dostlarına evi kapatmakla kötülük yapmış olacağız ama Can’a hakaret edenler artık cezalanmalı. Hiç kimsenin aldırış bile ettiği yok" dedi.