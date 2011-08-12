T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Can Yücel Kuzguncuk’ta anılacak

Kuzguncuklular Derneği ve Can Yücel dostları, 12 Ağustos 1999 ‘da kaybettiğimiz şair Can Yücel’i 12’nci ölüm yıldönümü nedeniyle bugün Kuzguncuk’ta Çı

12 Ağustos 2011 03:00

T24 - Kuzguncuklular Derneği ve Can Yücel dostları, 12 Ağustos 1999 ‘da kaybettiğimiz şair Can Yücel’i 12’nci ölüm yıldönümü nedeniyle bugün Kuzguncuk’ta Çınaraltı’nda anacak.

Saat 17.00’de Çınaraltı’nda başlayacak olan etkinliğe Oktay Akıncı, Orhan Alkaya, Ataol Behramoğlu, Cengiz Bektaş, Egemen Berköz, Ayhan Bozkurt, Onur Caymaz, Gülsüm Cengiz, Öner Ciravoğlu, İsa Çelik, Müslim Çelik, Nurduran Duman, Refik Durbaş, Enver Ercan, Genco Erkal, Nadir Göktürk, Yusuf Katipoğlu, Murat Kodallı, Derya Köroğlu, Yaşar Miraç, Nilay Özer, Gonca Özmen, Adnan Özyalçıner, Mehmet Z. Saçlıoğlu, Sennur Sezer, Ferruh Tunç, Hürriyet Yaşar katılacak.

Can Yücel’in evi ve sokağının ziyaret edilmesinin ardından etkinlik, şiir okuma, konuşma ve Can Yücel şarkılarının söylenmesiyle sona erecek.


BAŞKA TÜRLÜ BİR ŞEY 

ne ağaca benzer, ne de buluta
burası gibi değil gideceğim memleket
denizi ayrı deniz,
havası ayrı hava..

bir başka yolculuk dalından düşmek yere
yaşadığından uzun

bir tatlı yolculuk dalından inmek yere
ağacın yüksekliğince
dalın yüksekliğince rüzgarda
ve bir yeni ömür
vardığın çimen yeşilliğince

nerde gördüklerim
nerde o beklediğim
rengi başka
tadı başka..

Can Yücel

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24