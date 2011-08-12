Can Yücel Kuzguncuk’ta anılacak

T24 - Kuzguncuklular Derneği ve Can Yücel dostları, 12 Ağustos 1999 ‘da kaybettiğimiz şair Can Yücel’i 12’nci ölüm yıldönümü nedeniyle bugün Kuzguncuk’ta Çınaraltı’nda anacak.
Saat 17.00’de Çınaraltı’nda başlayacak olan etkinliğe Oktay Akıncı, Orhan Alkaya, Ataol Behramoğlu, Cengiz Bektaş, Egemen Berköz, Ayhan Bozkurt, Onur Caymaz, Gülsüm Cengiz, Öner Ciravoğlu, İsa Çelik, Müslim Çelik, Nurduran Duman, Refik Durbaş, Enver Ercan, Genco Erkal, Nadir Göktürk, Yusuf Katipoğlu, Murat Kodallı, Derya Köroğlu, Yaşar Miraç, Nilay Özer, Gonca Özmen, Adnan Özyalçıner, Mehmet Z. Saçlıoğlu, Sennur Sezer, Ferruh Tunç, Hürriyet Yaşar katılacak.
Can Yücel’in evi ve sokağının ziyaret edilmesinin ardından etkinlik, şiir okuma, konuşma ve Can Yücel şarkılarının söylenmesiyle sona erecek.
BAŞKA TÜRLÜ BİR ŞEY
ne ağaca benzer, ne de buluta
burası gibi değil gideceğim memleket
denizi ayrı deniz,
havası ayrı hava..
bir başka yolculuk dalından düşmek yere
yaşadığından uzun
bir tatlı yolculuk dalından inmek yere
ağacın yüksekliğince
dalın yüksekliğince rüzgarda
ve bir yeni ömür
vardığın çimen yeşilliğince
nerde gördüklerim
nerde o beklediğim
rengi başka
tadı başka..
Can Yücel