Can Yücel Kuzguncuk’ta anılacak

T24 - Kuzguncuklular Derneği ve Can Yücel dostları, 12 Ağustos 1999 ‘da kaybettiğimiz şair Can Yücel’i 12’nci ölüm yıldönümü nedeniyle bugün Kuzguncuk’ta Çınaraltı’nda anacak.



Saat 17.00’de Çınaraltı’nda başlayacak olan etkinliğe Oktay Akıncı, Orhan Alkaya, Ataol Behramoğlu, Cengiz Bektaş, Egemen Berköz, Ayhan Bozkurt, Onur Caymaz, Gülsüm Cengiz, Öner Ciravoğlu, İsa Çelik, Müslim Çelik, Nurduran Duman, Refik Durbaş, Enver Ercan, Genco Erkal, Nadir Göktürk, Yusuf Katipoğlu, Murat Kodallı, Derya Köroğlu, Yaşar Miraç, Nilay Özer, Gonca Özmen, Adnan Özyalçıner, Mehmet Z. Saçlıoğlu, Sennur Sezer, Ferruh Tunç, Hürriyet Yaşar katılacak.



Can Yücel’in evi ve sokağının ziyaret edilmesinin ardından etkinlik, şiir okuma, konuşma ve Can Yücel şarkılarının söylenmesiyle sona erecek.





BAŞKA TÜRLÜ BİR ŞEY



ne ağaca benzer, ne de buluta

burası gibi değil gideceğim memleket

denizi ayrı deniz,

havası ayrı hava..

bir başka yolculuk dalından düşmek yere

yaşadığından uzun

bir tatlı yolculuk dalından inmek yere

ağacın yüksekliğince

dalın yüksekliğince rüzgarda

ve bir yeni ömür

vardığın çimen yeşilliğince

nerde gördüklerim

nerde o beklediğim

rengi başka

tadı başka..



Can Yücel