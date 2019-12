Can Yücel 12. ölüm yıldönümünde anılacak

“Yine ağustos geldi, yine incir sıcağı, toprak güneş kokuyor, yine bademler çatladı, yine çırçır böcekleri caz yapıyor, yediveren limon salkım salkım, Taşçı Mehmet yerli tohumdan on dönüm karpuz ekmiş yine... Hani vasiyet etmiştin ya ona ‘yerli tohum bankası kurun’ diye... Sözünü unutmamış... Muhtar yine seni anlatıp duruyor; yaşadığımız yeri görmek için insanlar akın akın evimize geliyor. Hasan geldi, Güzel ve Su geldiler, bir sen yoksun...”



T24 - Güler Yücel’in de dediği gibi yine ağustos geldi ve 12 Ağustos’ta kaybettiğimiz Can Yücel, 12. ölüm yıldönümünde yine ailesi, dostları, sevenleriyle Datça’da anılacak; mezarı başında şiirler okunacak, ona dair hatıralar tazelenecek...



Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; yarın Datça Belediyesi ve Edebiyatçılar Derneği işbirliğiyle düzenlenen “3. Datça Edebiyat Günleri”nin ilk günündeki etkinlikler “Can Baba”ya özel. Saat 14.00’te Can Yücel Müze Evi ziyaret edilecek, ardından saat 15.00’te Can Yücel Kahvesi’nde art arda iki söyleşi düzenlenecek. “Akdeniz Yaraşıyor Sana” başlıklı ilk söyleşinin katılımcıları Özkan Mert, Şadan Gökovalı, Aydın Ilgaz. Günün en ilginç etkinliği olan diğer söyleşide ise Can Yücel’in, Türk çiftçilerinin “yerli tohum” kullanmalarına yönelik vasiyetinin ele alınacağı Can Yücel’in kızı Güzel Yücel, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Selimin Karaosmanoğlu, Prof. Dr. Tayfun Özkaya’nın katılacağı “Bir Şair, Bir Can, Bir Vasiyet; Tohumculuk” başlıklı söyleşi. Saat 18.00’de ise Can Yücel Anıt Mezarı ziyaret edilecek.



14 Ağustos’ta sona erecek Datça Edebiyat Günleri kapsamında Samsun Sanat Tiyatrosu da adını Can Yücel’in bir dizesinden alan “Aşk Olsun Sana Çocuk” adlı oyunu sahneleyecek.







‘Akşamüstü Saat Beşte’



Ayrıca Kuzguncuklular Derneği ve Can Yücel’in dostları yarın “Akşamüstü Saat Beşte” Kuzguncuk Çınaraltı’nda buluşacak. Can Yücel Evi ve Sokağı’nın ziyaret edileceği, Çınaraltı’nda ve Mülkiyeliler Birliği Lokali’nde Can Yücel şiirleri ve şarkıları eşliğinde konuşmaların da yapılacağı etkinliğe Orhan Alkaya, Ataol Behramoğlu, Cengiz Bektaş, Egemen Berköz, Onur Caymaz, Gülsüm Cengiz, İsa Çelik, Refik Durbaş, Enver Ercan, Genco Erkal, Derya Köroğlu, Adnan Özyalçıner, Sennur Sezer’in de aralarında bulunduğu pek çok şair, yazar, müzisyen ve oyuncu katılacak.