Can Yılmaz: Instagram fenomeni; medya maymunu

Posta yazarı Candaş Tolga Işık, Cem Yılmaz'ın abisi yazar Can Yılmaz'ın 'Instagram fenomenliği'ni "Biz ona eskiden medya maymunu derdik!" şeklinde tanımladığını aktardı.

"Instagram fenomeni=Medya maymunu"

Candaş Tolga Işık köşesinde Can Yılmaz'ın 'Instagram fenomenliği'ne ilişkin görüşüne yer vererek şu ifadeleri kullandı: "Geçenlerde bir ortamda birine 'Ne iş yapıyorsun?' diye sorduk. 'Instagram fenomeniyim' diye cevap verdi. Ortamda kıymetli ağabeyimiz Can Yılmaz da vardı. Biz hepimiz 'Instagram fenomenliği' nasıl bir 'meslek' diye düşünürken Can Abi son dönemin bu çok popüler mesleğine şahane bir tanımlama yaptı: 'Biz ona eskiden medya maymunu derdik!"

