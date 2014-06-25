Savcılık: Petek Dinçöz'e porno görüntüsüyle şantaj yapıldı

Şarkıcı Petek Dinçöz’ün şikâyeti üzerine eski eşi Can Tanrıyar hakkında açılan soruşturma tamamlandı. İddianamede, Tanrıyar’ın Dinçöz’ü “cep telefonundaki bir porno görüntüsünü internete vermek”le şantaj yaptığı iddiasına yer verildi.

Petek Dinçöz’ün şikâyetleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık Can Tanrıyar hakkında Dinçöz’e evlilikleri süresince “şantaj, hakaret, tehdit ve kötü muamele” yaptığı suçlamasıyla 22 Mayıs’ta iddianame hazırlayarak Ankara Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Suç tarihi olarak 29 Nisan 2013 öncesinin gösterildiği 201422307 esas numaralı iddianamede olaylar şöyle anlatıldı:

“Müşteki Petek Dinçöz ve şüpheli Can Tanrıyar evli iken 2010 yılında boşandıkları, şüpheli, müşteki eski eşi ile resmi evli bulundukları sırada müştekiye şiddet uygulayıp bu şekilde kötü muamelede bulunduğu, müşteki, şüpheli hakkında şiddet görmesi nedeniyle şikâyet etmediği, bu konuda doktor raporu almadığı, şüpheli eski eşi müştekiye “kendisinden boşandığı takdirde kendisini öldüreceği, Türkiye de yaşatmayacağını, kamuoyunda rezil edeceğim” diyerek tehdit ettiği,

Şüpheli Hüseyin Can Tanrıyar; tanık Kadir Haluk Şentürk’ü İstanbul Bebek’te bir cafeye çağırıp cep telefonundaki bir porno görüntüsünü tanığa göstererek bunu internete vereceğini, bu görüntünün müşteki Petek Dinçöz’e ait olduğunu, kendisi ile bir araya gelmezse bunu her yerde televizyonda yayınlayacağını, onu bitireceğini söylediği, şüpheli bu konu ile ilgili müşteki eski eşine yüzüne karşıda bilgisayar da bir porno görüntüsü gösterdiği, bunu kendisine gönderdiklerini, bu bayan şahıs sensin dediğini, şüpheli tanık Kadir Haluk Şentürk’e kendisindeki bir dosyada bulunan yazıyı gösterdiği, yazılar da müşteki Petek Dinçöz’ün beraber olduğu kişilerin isim ve şemalar halinde yazılar yazarak müştekiye imzalattırdığını ve bu yazıları yayınlayacağını, şüpheli tanığa söylediği, şüpheli bu şekilde eski eşi müştekiye şantajda bulunduğu,

Şüpheli yöneticisi olduğu Uçan Kuş isimli kendisine ait twitter hesabında müşteki eşi hakkında hakaret içeren yazılar yazdığı, şüpheli kullandığı 533 xxxxx xx , 532 xxx xx xx, 532 xxx xx xx nolu cep telefonuna 28.03.2013 tarihinde birden fazla mesaj çekerek şüpheli mesajla eski eşi Dinçöz’ü tehdit ve hakaret ettiği, 30.04.2013 tarihli mesaj tespit tutanağı ile anlaşılmış, şüphelinin mesaj çekmesi nedeni ile müştekinin tedirgin olduğu, soruşturma evrakı, tanıklar beyanı ve mesaj tespit tutanağından anlaşılmakla, delillerin takdiri ve münakaşası mahkemeye ait olmaz üzere,

Soruşturma evrakı CMK 170.maddesi uyarınca mahkememize sunulmuş oluğp, şüphelinin yukarıda yazan sevk maddeleri gereğince yargılanmasının yapılarak cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur.”

Suçlamalar

İddianamede, Can Tanrıyar için, TCK 1251’den 3 aydan 2 yıla kadar, TCK 1061 3 aya kadar, TCK 1071 1 yıldan 3 yıla kadar, TCK 43’üncü maddesi uyarınca söz konusu cezaların dörtte birden dörtte üç oranında arttırılması, TCK 2321 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.