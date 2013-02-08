Can Tanrıyar, Petek Dinçöz'den korunacak

İstanbul 4. Aile Mahkemesi, yapımcı Can Tanrıyar'ın başvurusu üzerine şarkıcı Petek Dinçöz, Dinçöz'ün annesi ve avukatının 3 ay süre ile Tanrıyar'ın evi ve iş yerine yaklaşmaması kararı aldı.



Yapımcı Can Tanrıyar'ın boşandığı eşi şarkıcı Petek Dinçöz, Dinçöz'ün annesi Esra Süay Toğuş ile avukatları Serkan Toper'in, 3 ay süreyle Tanrıyar'ın konutuna yaklaşmamasına, telefon ve diğer iletişim araçlarıyla Tanrıyar'ı rahatsız etmemesine karar verildi.

Tanrıyar'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak koruma talebinde bulunması üzerine, savcılık karar verilmesi için başvuruyu İstanbul 4. Aile Mahkemesi'ne gönderdi.

Talebi inceleyen mahkeme, Can Tanrıyar hakkında koruma kararına hükmetti. Mahkeme, Petek Dinçöz ile annesi Esra Süay Toğuş ve avukatları Serkan Toper tarafından Can Tanrıyar'a yönelik tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunulmamasına karar verdi.

Dinçöz, annesi ve avukatının 3 ay süreyle Tanrıyar'ın evine ve iş yerine yaklaşmamasını kararlaştıran mahkeme, ayrıca Tanrıyar'ın cep telefonuyla da rahatsız edilmemesine hükmetti.

Mahkeme, bu kararlara aykırı davranılması halinde Toğuş, Dinçöz ve Toper'e 10 güne kadar zorla hapis uygulanacağını kaydetti.