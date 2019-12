-CAN ÖZCAN TOFAŞ'TA BURSA (A.A) - 16.07.2010 - Beko Basketbol Ligi takımlarından TOFAŞ, Darüşşafaka Cooper Tires'tan Can Özcan'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezona play-off hedefiyle başlayan TOFAŞ, 1989 doğumlu forvet oyuncusu Can Özcan ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Basketbola sekiz yaşında Pamukspor'da başlayan Can Özcan, sırasıyla Ülkerspor, Alpella, Trabzonspor ve Darüşşafaka Cooper Tires formalarını giydi.