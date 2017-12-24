Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Cengiz, son 30 yıllık çatışma ortamında en çok etkilenen kentler arasında Tunceli’nin geldiğini söyledi. "Çatışma ortamının son bulması, barış sürecinin başlaması ilimizin ekonomisine ve insanlarımızın köylerine geri dönerek üretime katılmasını sağlayacaktır" diyen Cengiz "Can güvenliği olmayan yerde yatırım da olmaz. İlimiz çok önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Munzur ve Pülümür vadisinde planlanan baraj projelerinden vazgeçilerek bu bölgeler yaz ve kış turizmine açılmalıdır" dedi.

T24’e konuşan Cengiz’ın değerlendirmeleri şöyle:

“Dersim, son 30 yıllık çatışma ortamında en çok etkilenen illerden biridir. 42 yıl önce 165 bin olan nüfus, şu an 80 bin civarındadır. Köylerin boşaltılması ile tarım, hayvancılık ve turizm geriledi. Üretimin olmayışı, bölgedeki sorunlar insanları göçe zorladı. İlimiz ile birlikte tüm Doğu ve Güneydoğu kentleri, 6. Teşvik kapsamına alındığı halde, Tunceli Organize Sanayi hariç 5. Bölge olanaklarından faydalanmaktadır. TSO Yönetim Kurulu Başkanı olarak son yıllarda Ankara’da yapılan toplantılarda ve ilimizi ziyaret eden başbakan, bakanlar ve bürokratlara bunları anlattık. İlimiz gibi geri kalan bölge illeri için özel bir teşvik yasası çıkarılmasını talep ettim. En son Çankaya’da Sayın Başbakan Binali Yıldırım’ın yaptığı toplantıda, ilimizin tüm sorunlarını dile getirdim. Halen bir sonuç alınmadı. Bir yılı aşkın bir süredir hükümetin 23 ili kapsayan Cazibe Merkezi Programı kapsamında ilimizde 20 işveren başvuru yaptı. 9 tanesi Organize Sanayide, diğerleri ilçemizdedir. Hükümet halen bu konuda açıklama yapmadı. İlimizin bu Cazibe Merkezi Programı’ndan yararlanması gerekiyor. Bu program hayata geçirilirse Organize Sanayimiz de canlanacaktır. 2017, esnafımız açısından olumlu geçti diyemeyiz. Gerekli kredileri bankalar vermiyor. Yerli üreticiler desteklenmiyor. Alımlar yerli üreticilerden yapılmalıdır. Esnaf korunmalıdır. Organize Sanayi’de açılan tekstil işletmesi ve açılacak yeni işletmeler ilimizin istihdamı için önemlidir. TSO olarak tüm yatırımları destekliyoruz. 8 yıllık görev sürecimde Valilik, Özel İdare Genel Sekreterliği, Belediye, Ticaret ve Sanayi Odası ile Fırat Kalkınma Ajansı’nın yoğun çabaları sonucu Organize Sanayi’nin alt yapı çalışmalarını tamamladık. Şu an Organize Sanayi’de 25 parsel yeni yatırımcı bekliyor. Tunceli’de arsa fiyatları çok yüksek, Organize Sanayi’de bedava denecek durumda. 2018 yılı için beklentimiz, hükümetin Cazibe Merkezi Programı kapsamında ilimize kredi sağlaması, özel teşvik yasası çıkararak yatırımcıyı teşvik etmesi, yatırım ve üretim yapan işverenlerimize pazar bulmaları konusunda destek vermesidir.



Çatışma ortamının son bulması, barış sürecinin başlaması ilimizin ekonomisine ve insanlarımızın köylerine geri dönerek üretime katılmasını sağlayacaktır. Can güvenliği olmayan yerde yatırım da olmaz. İlimiz çok önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Munzur ve Pülümür vadisinde planlanan baraj projelerinden vazgeçilerek bu bölgeler yaz ve kış turizmine açılmalıdır. Organik tarım, hayvancılık, arıcılık, balıkçılık (Alabalık, bal, fasulye sarımsak vb.) ürünleri desteklenmelidir. İlimizde Pülümür Tunceli yolu 2018’de ihalesi yapılacak bu yol bizim ve bölge için hayati öneme sahiptir.”