'Can evi'nde vahşet; Yavru köpekleri öldürüp, kulübelere zarar verdiler (2)

ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASINDA

Edirne\'nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği\'ne ait \'Can Evi\' olarak adlandırılan barınağa asma kilitleri kırarak giren ve kulübelere zarar vererek, 3 yavru köpeği öldürdüğü iddia edilen şüpheli 2 çocuğun görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Barınak yakınında bulunan Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü deposunun güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin barınağa gelerek, asma kilitleri açtıktan sonra köpekleri bıraktığı ardından da içeriye girdikleri görülüyor. Polis, güvenlik kamerası görüntülerine el koyarken, şüpheli çocukların kimliklerinin tespit edilerek, yakalanması için çalışma başlattı.

Orman ve Su İşleri Edirne Şube Müdürlüğü ile Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği\'nce de Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulunuldu.

Bu arada, barınaktan 4 köpeğin de kaybolduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



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