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Dünya
Deutsche Welle

Can Dündar'ın 'Özgürüz' portalı yayında

Gazeteci Can Dündar'ın Almanya merkezli haber portalı yayına başladı. "Özgürüz" adlı portal Uğur Mumcu'nun ölüm yıldönümü olan 24 Ocak'ta okuyucularıyla buluştu.

24 Ocak 2017 13:23

Gazeteci Can Dündar’ın genel yayın yönetmeni olduğu Özgürüz adlı haber portalı Berlin’den yayın hayatına başladı. İnternet üzerinden yayın yapacak portal, Almanca ve Türkçe olmak üzere iki dilli olacak. Özgürüz haber portalı yayına gazeteci Uğur Mumcu'nun ölüm yıldönümü olan 24 Ocak'ta başladı.

Özgürüz haber portalı, Correctiv adlı araştırma merkeziyle işbirliği içinde yayın yapacak. Cumhuriyet Gazetesi eski genel yayın yönetmeni Can Dündar'a Türkiye'den gazeteci Hayko Bağdat eşlik ediyor.

Türkiye'de MIT tırları davası nedeniyle yargılanan ve hakkında yakalama emri çıkarılan Dündar, Haziran 2016'dan bu yana Almanya'da yaşıyor. Dündar, kurdukları yeni haber portalı ile "Türkiye'deki insanları bilgilendirmek, Almanya'daki insanlara ise yaşananları anlatmak" istediklerini belirtti.

Geride bırakılan yılın kendisi için en zor yıllardan biri olduğunu ifade eden Dündar, gazeteden, ailesinden ve evinden ayrılmak zorunda kaldığını belirterek "Şimdi yeni ve özgür bir portal oluşturmak istiyoruz. Umarım bu platform bize engellenmeden işimizi yapma imkânı sunar" şeklinde konuştu.

Türkiye'de daha önce Taraf Gazetesi ve internet haber portalı Diken'de yazan Hayko Bağdat ise "gerçeğe inandıklarına" dikkat çekerek "Gerçeğin kötü olanı alt edecek güce sahip olduğu inancındayım" şeklinde konuştu.

Dündar ve Bağdat ile işbirliği içinde çalışacak Correctiv araştırma merkezi genel yayın yönetmeni Markus Grill, bu projeyi geçen yazdan bu yana hayata geçirmek istediklerini ifade etti.

Grill, Almanca ve Türkçe yazılacak haberlerin tamamen birbiriyle özdeş olmayacağını, metinlerin Alman ve Türk okuyucuların ihtiyaçlarına göre yazılacağını belirtti. Grill, projeyi uzun soluklu sürdürebilmek içinse destek verecek isimlere de ihtiyacın sürdüğünü belirterek böylesi projelerdeki ‘en büyük sıkıntının her zaman olduğu gibi yine maddi’ olduğuna dikkat çekti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/GA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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