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Yaşam

CAN DÜNDAR'IN ACI GÜNÜ ANKARA (A.A)

11 Aralık 2010 18:04

-CAN DÜNDAR'IN ACI GÜNÜ ANKARA (A.A) - 11.12.2010 - Geçirdiği rahatsızlık sonucu 81 yaşında yaşamını yitiren gazeteci-yazar Can Dündar'ın babası Ali Rıza Dündar'ın cenazesi toprağa verildi.  Ali Rıza Dündar için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ali Rıza Dündar'ın eşi Dilek Dündar, oğlu Can Dündar, ailesi, yakınları ve sevenleri ile basın dünyasından isimler katıldı.  Üzgün olduğu gözlenen Can Dündar, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.  Ali Rıza Dündar'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

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