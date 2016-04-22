Can Dündar'dan Merkel'e mektup: Demokratlarla otoriterler arasındaki meydan savaşında yanlış taraftasınız!

MİT TIR'ları haberleri nedeniyle "siyasi ve askeri casusluk", "devletin gizli bilgilerini temin etme yayımlama" ve "hükümeti devirmeye teşebbüs, terör örgütüne yardım"la suçlanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar Kilis ziyaretine hazırlanan Almanya Şansölyesi Angela Merkel’e bir mektup yazarak Türkiye’de demokrat ve otoriterler arasında bir savaş olduğunu söyledi. Can Dündar, "Bu tarihi meydan muharebesinde siz ve ülkeniz maalesef yanlış taraftasınız" dedi.

Haftalık haber dergisi Der Spiegel’in haberine göre, Dündar, Merkel’in Türkiye’de insan hakları ve basın özgürlü ihlallerine karşı sessiz kalmasının rahatsız verici olduğunu söyledi.

Mektubunda Türkiye’de demokrat ve otoriterler arasında bir savaş olduğunu söyleyen Dündar, “Bu tarihi meydan muharebesinde siz ve ülkeniz maalesef yanlış taraftasınız” dedi. Can Dündar, Türkiye ziyaretini yakından takip edeceğini belirtti.

Can Dündar mektubunda Almanya başbakanına şu soruları yöneltti:

“Yine sadece hükümet temsilcileri ile mi buluşacaksınız?” “Yine bu ülkede hiç baskı yokmuş gibi mi davranacaksınız?”