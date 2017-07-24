T24 LogoT24 Logo
Gündem

Can Dündar'dan Cumhuriyet davası açıklaması: Türkiye'nin yalıtılması Erdoğan'ın işine gelir

Dündar, yeni bir yayınevi ve radyo kurma hazırlığı içinde olduklarını açıkladı

24 Temmuz 2017 13:23

Cumhuriyet davası öncesi Alman basınına konuşan gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar, Türkiye'nin yalıtılmasına yönelik adımların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın işine geleceğini söyledi.

Junge Welt gazetesinden Nick Brauns, Almanya'da yaşayan Can Dündar ile bugün başlayan Cumhuriyet gazetesi davası için röportaj yaptı.

Röportajda Can Dündar, eşi de dahil olmak üzere pek çok insanın Türkiye'de 'rehin' durumda olduğunu öne sürerek, ülkedeki 'özgürlük mücadelesine Alman hükümetinin ve sivil toplumunun destek' vermesi gerektiğini savundu.

Dündar, "Federal Hükümet ve Alman sivil toplumu Türkiye'deki özgürlük mücadelesine destek olmanın yollarını bulmak zorundadır" talebinde bulundu.

Türkiye'nin yalıtılması fikrine sıcak bakmadığını söyleyen Dündar, "Bu şu anlama geliyor: Yerel yöneticilerle, üniversite ve bilim insanlarıyla, sendikacılar ve muhalefet partileriyle temas kurulmalıdır. Kapının açık tutulması gerekiyor, ülkenin yalıtlanması yalnızca Erdoğan'ın işine gelir" dedi.

Yeni bir yayınevi ve radyo kuruyor

Dündar, yeni bir yayınevi ve radyo kurma hazırlığı içinde olduklarını açıkladı.

 

ETİKETLER

can dündartayyip erdoğancumhurbaşkanıcumhuriyetgazetedavaalmanya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24