Can Dündar'dan Cumhuriyet davası açıklaması: Türkiye'nin yalıtılması Erdoğan'ın işine gelir

Cumhuriyet davası öncesi Alman basınına konuşan gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar, Türkiye'nin yalıtılmasına yönelik adımların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın işine geleceğini söyledi.

Junge Welt gazetesinden Nick Brauns, Almanya'da yaşayan Can Dündar ile bugün başlayan Cumhuriyet gazetesi davası için röportaj yaptı.

Röportajda Can Dündar, eşi de dahil olmak üzere pek çok insanın Türkiye'de 'rehin' durumda olduğunu öne sürerek, ülkedeki 'özgürlük mücadelesine Alman hükümetinin ve sivil toplumunun destek' vermesi gerektiğini savundu.

Dündar, "Federal Hükümet ve Alman sivil toplumu Türkiye'deki özgürlük mücadelesine destek olmanın yollarını bulmak zorundadır" talebinde bulundu.

Türkiye'nin yalıtılması fikrine sıcak bakmadığını söyleyen Dündar, "Bu şu anlama geliyor: Yerel yöneticilerle, üniversite ve bilim insanlarıyla, sendikacılar ve muhalefet partileriyle temas kurulmalıdır. Kapının açık tutulması gerekiyor, ülkenin yalıtlanması yalnızca Erdoğan'ın işine gelir" dedi.

Yeni bir yayınevi ve radyo kuruyor

Dündar, yeni bir yayınevi ve radyo kurma hazırlığı içinde olduklarını açıkladı.