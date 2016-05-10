Can Dündar'dan Akşam gazetesine: Haber doğruysa ben mesleği bırakayım; yalansa siz

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Akşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu’nun iddialarına cevap verdi. Kelkitlioğlu, gazetesinin manşetinde yayımlanan haberinden sonra Twitter hesabından “Can Dündar'a çağrım. Sizdeki belgeleri bilmem ama savcıdaki belge ve bilgiler mesleği bırakmanıza neden olabilir” iddiasında bulunmasına cevap veren Can Dündar, “Belgeler masamda. Gelin inceleyin. Haber doğruysa ben mesleği bırakayım; yalansa siz” diye cevap verdi.

Kelkitlioğlu'nun bugün (10 Mayıs 2016) Akşam gazetesinin manşetinden yayımlanan yazısında “CHP destekli bir banka Can Dündar’a 4 milyon liralık krediyi 17 Mayıs 2013 günü veriyor. 31 Mayıs günü de Gezi darbe girişimi başlıyor. Dündar, Gezi kalkışmasının ön saflarında” iddialarında bulundu ve “Dündar’ın Gezi olaylarındaki dosyası, Gezi olaylarına bakan Savcı Adem Meral’e gönderildi. Savcılık şimdi bu ilişkiyi araştıracak” diye ekledi.